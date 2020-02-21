Bugatti окончательно отказался от седана 16C Galibier

Фото: Bugatti

Премиальный бренд Bugatti покорил общественность своим проектом под названием 16C Galibier. Независимые эксперты говорили о том, что эта модель принесёт компании очередную волну признания, однако, фирма так и не решилась отправить новинку на конвейер.

Напомним, что впервые концептуальную модель под этим названием показали 11 лет назад. Тогда дизайн автомобиля был по-настоящему инновационным. Предполагалось, что уже к 2013 году этот оригинальный симбиоз фастбека и седана поступит в продажу. Однако, этого так и не произошло.

Сначала фирма неоднократно переносила сроки запуска конвейера. Позже и вовсе сказала, что больше не считает проект перспективным. В этом году ходили слухи, что прототип всё-таки станет серийным и его внешний вид даже пытались обновить в соответствии с текущими тенденциями, делая его более агрессивным и крупным. Но, по словам шеф-стилиста, результат вышел крайне удручающим, и компания решила навсегда закрыть этот проект.