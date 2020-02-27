Будущий самый дешёвый кроссовер Kia засняли на тестах

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Компания Kia вывела на тестовые испытания свой новый субкомпактный кроссовер, который должен стать самым доступным SUV в линейке этого корейского автопроизводителя. На днях автомобиль в серийном исполнении засветился в объективах фотошпионов, заснявших его на дорогах Индии.

Напомним, что официальный дебют концепт-кара Kia Sonet состоялся в начале февраля на автосалоне в Дели (Auto Expo-2020). Судя по снимкам серийный кроссовер практически не будет отличаться от прототипа.

В качестве движущей силы для нового доступного кроссовера «Киа» предложат 1,2- и 1,6-литровые агрегаты на 83 и 123 лошадиные силы соответственно. Кроме них автомобиль получит 120-сильный турбомотор и 1,5-литровый «дизель» на 90 «сил». Пару «атмосферникам» составит «механика» или вариатор IVT, а наддувным двигателям – исключительно «робот». Привод: передний или полный (второй в качестве опции).

Производством кроссовера займется завод Kia в Индии. Сборка стартует этим летом. Поставки на другие рынки начнутся в 2021 году.