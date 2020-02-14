BMW отзывает автомобили в России

Фото: Авто.ру

Немецкая фирма заявила о том, что на отечественном рынке была запущена кампания по отзыву автомобилей 3 серии. Отмечается, что под условия акции подходят все транспортные средства, которые выпускались в течение двух лет, начиная с 1998 года.

Как оказалось, причиной такого отзыва стала вероятная неисправность газогенератора подушек безопасности. Если автомобиль с некорректной системой защиты попадёт в дорожно-транспортное происшествие, то вероятность того, что подушки безопасности сработают неправильно, слишком велика.

Официальные дилеры немецкой компании уже начали связываться с владельцами автомобилей, которые соответствуют условиям кампании. Им необходимо как можно скорее отправиться в официальный сервисный центр, где будет произведена диагностика и ремонт. Все работы будут произведены бесплатно.