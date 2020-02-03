BMW начала тестирование седана М5

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Компания BMW вывела на этап тестирования подзаряженный седан модели М5. Отметим, что ориентировочно новинка должна выйти на мировой рынок до конца текущего года.

Несмотря на ожидания экспертов, вполне вероятно, что новая модификация автомобиля получит лишь косметические изменения. Под капотом седана останется прежний силовой агрегат. Речь идёт про мотор на 4.4 литра с мощностью в 625 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автоматического типа на 8 ступеней, а также с системой полного привода. Показатели динамики седана весьма впечатляющие. С места до сотни авто способно добраться за 3.3. секунды. А максимальная скорость была искусственно ограничена показателем в 250 километров в час.

Судя по расположению камуфляжной плёнки, становится ясно, что компания разработала для модели новые бампера, капот и крышку багажника. Привлекает внимание и светотехника. Головные фары со светодиодами будут оснащаться новыми блоками с ходовыми огнями.