Фото: BMW

Появились данные о том, что уже в ближайшие годы 5 и 7 серии немецких автомобилей получат электрифицированные версии. Новая технология eDrive позволит обеспечить электрокарам до 700 километров хода.

Если верить утечкам информации, первая электрифицированная «семёрка» поступит в продажу уже через 2 года. Несмотря на это, из ассортимента не пропадут автомобили, работающие на двигателях внутреннего сгорания, включая не только бензиновые, но и дизельные версии.

Напомним, что концептуальный автомобиль BMW Power BEV был продемонстрирован ещё в прошлом году и тогда он заслужил исключительно положительную критику. Он комплектовался тремя моторами и имел аккумулятор на 45 киловатт в час. Мощность силового агрегата доходила до 720 лошадиных сил, притом, что электрокар мог разогнаться до первой сотни всего за 3 секунды.

Но, к сожалению, тогда немцы говорили о том, что этот автомобиль – лишь экспериментальная модель, и у неё нет шансов встать на конвейер. Очевидно, что теперь ситуация изменилась.