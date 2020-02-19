BMW 3-Series получит мощный дизельный мотор

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В рамках Женевского автосалона состоится презентация новой версии популярного автомобиля BMW 3-Series в кузовах седана и универсала. Как оказалось, именно эти модификации получат самые мощные дизельные моторы.

Сообщается, что машины будут работать за счёт шестицилиндрового турбированного агрегата на дизеле, который имеет ёмкость в 3 литра и мощность в 340 лошадиных сил. Для модернизации силовой установки, её оснастили спортивной выпускной системой, а также алюминиевыми головками цилиндра и картером.

Модификация двигателя позволяет ему работать по схеме умеренного гибрида. Поэтому в комплектацию входит стартер-генератор на базе 48-вольтной системы. За счёт этого мощность увеличивается ещё на 11 лошадиных сил. До первой сотни автомобиль в кузове седана может разогнаться за 4.6 секунды, а универсал проигрывает по динамике всего 0.2 секунды.