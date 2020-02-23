Бюджетного клона Jeep Wrangler рассекретили до премьеры

Фото: Autohome

Китайская автомобильная компания BAIC готовится к официальной премьере обновленного внедорожника Beijing BJ40 Plus. Накануне первые «живые» фотографии этой модели были опубликованы местным изданием «Autohome».

Напомним, что с точки зрения дизайна внедорожник Beijing BJ40 Plus сильно напоминает легендарную американскую модель Jeep Wrangler. Судя по выложенным в Сеть шпионским снимкам, рестайлинговый BJ40 Plus получит массивный внедорожный обвес, расширенные колесные арки и полностью светодиодную оптику. В интерьере автомобиля появится новая, более современная мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем.

Главным новшеством обновленного Beijing BJ40 Plus стал 2-литровый турбированный двигатель от модели Haval F7, мощность которого увеличена до 230 лошадиных сил. Связку этому мотору составит 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Напомним, что на российском Haval F7 этот же двигатель выдает 190 лошадиных сил.

Предварительная стоимость китайского «клона» Jeep Wrangler составляет от 159 тысяч 800 юаней или 1 миллион 460 тысяч рублей по текущему курсу.