Бюджетного клона Jeep Wrangler рассекретили до премьеры

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Бюджетного клона Jeep Wrangler рассекретили до премьеры
Фото: Autohome

Китайская автомобильная компания BAIC готовится к официальной премьере обновленного внедорожника Beijing BJ40 Plus. Накануне первые «живые» фотографии этой модели были опубликованы местным изданием «Autohome».

Напомним, что с точки зрения дизайна внедорожник Beijing BJ40 Plus сильно напоминает легендарную американскую модель Jeep Wrangler. Судя по выложенным в Сеть шпионским снимкам, рестайлинговый BJ40 Plus получит массивный внедорожный обвес, расширенные колесные арки и полностью светодиодную оптику. В интерьере автомобиля появится новая, более современная мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем.

Бюджетного клона Jeep Wrangler рассекретили до премьеры

Главным новшеством обновленного Beijing BJ40 Plus стал 2-литровый турбированный двигатель от модели Haval F7, мощность которого увеличена до 230 лошадиных сил. Связку этому мотору составит 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Напомним, что на российском Haval F7 этот же двигатель выдает 190 лошадиных сил. 

Бюджетного клона Jeep Wrangler рассекретили до премьеры

Предварительная стоимость китайского «клона» Jeep Wrangler составляет от 159 тысяч 800 юаней или 1 миллион 460 тысяч рублей по текущему курсу. 

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