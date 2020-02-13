Bentley покажет новый кабриолет за 124 000 000 рублей

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Британская компания готовится уже через несколько недель на автосалоне в Женеве продемонстрировать свой эксклюзивный кабриолет с салоном на два места.

Если верить источнику, то новинка будет называться Bacalar. Что касается внешнего вида, серийная модификация кабриолета будет основана на решениях, показанных в прототипе Bentley ЕXР 100d GT, который был продемонстрирован прошлым летом в рамках праздника по случаю столетия торговой марки.

Как оказалось, именно у этого шоу-кара серийная модификация позаимствовала и ряд отделочных материалов, включая дерево из торфяных болот. Под капотом автомобиля будет работать турбированный мотор на бензине с мощностью в 635 лошадиных сил, объём которого составляет 6 литров. Силовой агрегат сочетается с коробкой роботизированного типа.

С места кабриолет добирается всего за 3 секунды. Стоимость автомобиля предположительно составит 124 миллиона рублей. Когда именно новинка поступит на рынок, пока не сообщается.