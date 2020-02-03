Автомобиль Renault Megane рассекречен

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В интернете появилась информация про новый автомобиль модели Renault Megane 2020 модельного года.

Сообщается, что под капотом французского авто будет располагаться силовая установка гибридного типа. В основу будет положен мотор на 1.6 литра с мощностью в 158 лошадиных сил. В такой комплектации автомобиль сможет проехать только на электротяге около 50 километров, при этом максимальная скорость движения составляет 135 километров в час.

В интерьере машины располагается современная приборная доска цифрового типа. Диагональ экрана составляет 10.2 дюйма. Что касается системы мультимедиа, то она оснащена дисплеем на 9.3 дюйма. В автомобиле останется уже известная в текущей модификации система автономного управления второго уровня. Напомним, что она предполагает то, что автомобиль может самостоятельно ускоряться, тормозить и поворачивать, однако, водитель не может убирать руки с руля, продолжая контролировать ситуацию на дороге.

Планируется, что на рынок выйдет и модифицированная версия, предполагающая установку турбированного мотора на 1.8 литра. Общая отдача силовой установки составит 296 лошадиных сил.