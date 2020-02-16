Audi R8 нового поколения станет электрическим

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Управляющий директор спортивного подразделения Audi Оливер Хоффман намекнул, что следующее поколение заднеприводного суперкара R8 ингольштадтской марки пойдет по пути электрификации. Причина – необходимость соответствия строгим экологическим нормам.

По словам топ-менеджера «Ауди», окончательное решение относительно конструкции новой генерации R8 ещё не принято, но очевидно, что в том или ином виде суперкар получит электрическую составляющую, поскольку с мотором V10 войти в рамки строгих экологических стандартов в будущем будет невозможно.

Так или иначе, но инженеры Audi будут стремиться к тому, чтобы R8 сохранил свой бензиновый двигатель, хоть и работающий в паре с электромотором. Если же в Ингольштадте потерпят неудачу, то Audi R8 может превратиться в полностью электрический суперкар.

Платформа для третьего поколения этой модели пока объявлена. В случае создания гибрида основной проблемой станет увеличение веса автомобиля из-за аккумуляторной батареи и электромотора.