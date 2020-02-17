Audi Q7 получит базовую версию с 4-цилиндровым мотором

Фото: Audi

Рестайлинговая версия кроссовера Audi Q7 обзаведется бензиновым 4-цилиндровым 252-сильным двигателем с крутящим моментом в 370 Нм. Новая силовая установка присоединится к прежним 3-литровому бензиновому и «дизелям» с отдачей от 231 до 340 лошадиных сил. Что касается новой версии с 2-литровым агрегатом, то она получит индекс Q7 45 TFSI. Первым рынком для неё станет США.

Новый четырехцилиндровый турбомотор по конструкции схож с 6-цилиндровыми версиями. Пару ему составляет 8-скоростной «автомат». В базовой версии кроссовер оснастят фирменной системой полного привода Quattro. С места до первой «сотни» новый Q7 45 TFSI будет разгоняться за 6,9-секунды, а его максимальная скорость составит 209 километров в час.

В арсенал этой версии Q7 войдут: датчики дождя, светодиодная оптика, 19-дюймовые легкосплавные колеса, электропривод пятой двери, климат-контроль и цифровая «приборка» с 12,3-дюймовым дисплеем.

Рестайлинговые кроссоверы доберутся до официальных дилеров в первом квартале этого года.