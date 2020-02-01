«Атмосферник» V12 из 60-х будет осовременен

Британская фирма Building The Legend, специализирующаяся на реставрации классических автомобилей марки Jaguar, а также постройке реплик гоночного автомобиля XJ13, сообщила о старте нового проекта.

Представители компании планируют осовременить атмосферный силовой агрегат V12, который использовался гоночной программой «Ягуар» еще в 60-х годах прошлого столетия. Создание этого мотора было связано с участием Jaguar в гонке «24 часа Ле-Мана». Двигатель выдавал 502 лошадиные силы и 523 Нм крутящего момента, а его рабочий объем составлял 5 литров.

Jaguar XJ13. Фото: Jaguar

В рамках нового проекта под названием «tera» британцы переделают этот двигатель, и в будущем будут устанавливать на реплики Jaguar XJ13 именно его. Мотор получит два варианта рабочего объема – 6,1 и 6,3-литра. Мощность агрегата составит от 355 до 660 лошадиных сил.