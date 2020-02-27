Aston Martin выпустит 300 «очень чёрных» машин

Фото: Aston Martin

Компания Aston Martin сообщила о выходе новой версии купе и кабриолетов модели DB11 Shadow Edition.

От традиционных автомобилей новинки будут отличаться невероятным окрасом. Кузов будет чёрного цвета, а крыша получит глянцевую поверхность. Подчёркивают дизайн шикарные двадцатидюймовые диски. Цветовая схема для декорирования будет представлена на выбор (всего шесть видов).

К сожалению, новая версия купе и кабриолетов не подразумевает технических изменений. Так, под капотом останется работать мотор с объёмом в 4.0 литра с мощностью в 510 лошадиных сил. До первой сотни купе сможет разогнаться всего за 4 секунды, тогда как кабриолет – за 4.1 секунды. Максимальная скорость движения составит 300 километров в час. Цены на новинки стартуют от 14.6 и 16.9 миллионов рублей соответственно.