Анонсирована премьера новой Hyundai Creta

Фото: Hyundai

Компания Hyundai опубликовала первые тизеры нового поколения кроссовера Hyundai Creta, продажи которого в скором времени стартуют в Индии. Напомним, что с прошлого года данная модель также продается в Китае, где называется ix25.

Официальная презентация новой генерации Hyundai Creta состоится уже 6 февраля в день-открытия автомобильной выставке в Нью-Дели (Auto Expo).

Судя по выложенным в Сеть изображениям, южнокорейский «паркетник» получит практически идентичный дизайн с китайским ix25. Индийская версия будет отличаться лишь наличием панорамного люка на крыше, доступном в «топовой» комплектации, другим дизайном колесных дисков и решеткой радиатора с «клеточной» структурой.

В интерьере перемен ждать не стоит. Максимум, что изменится в индийском кроссовере, это цвета и материалы отделки.

В моторную линейку глобальной (индийской) версии Creta вошел 1,5-литровый 115-сильный атмосферный двигатель, а также 1,5-литровый турбодизель и 1-литровый бензиновый турбомотор. В качестве трансмиссий предложат 6-ступенчатую МКПП, 6-диапазонный «автомат», 7-скоростной «робот» и вариатор.

Стоимость нового Hyundai Creta, по предварительным данным, составит от 1 миллиона до 1 миллиона 600 тысяч рупий, что при пересчете на российскую валюту составляет 870 тысяч – 1 миллион 400 тысяч рублей соответственно.