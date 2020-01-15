Вышел первый кроссовер марки Genesis

Сегодня состоялась официальная презентация нового среднеразмерного паркетника под маркетинговым названием GV80. Сообщается, что автомобиль будет продаваться и в России.

Разработчики рассказали, что новый кроссовер Genesis GV80 получит весьма оригинальный дизайн. Передняя часть кузова была стилизована под фирменную эмблему. В частности, использовалась принципиально новая модификация решётки радиатора. Была создана уникальная форма для фар.

В основе автомобиля положена платформа, которая предусматривает установку заднего привода и продольное расположение силового агрегата. В продвинутой модификации паркетник получит постоянный полный привод. Под капотом могут работать моторы на бензине на 2.5 и 3.5 литра с мощностью в 304 и 380 лошадиных сил соответственно. В качестве дизельного мотора выбран агрегат на 3.0 литра, форсированный до 278 лошадиных сил. Со всеми двигателями сочетается трансмиссия на 7 ступеней роботизированного типа.