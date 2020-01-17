«Восьмой» Volkswagen Golf GTI представят в марте

Презентация восьмой генерации Volkswagen Golf GTI состоится в начале марта 2020 года в рамках автомобильной выставки в Женеве (Швейцария).

Согласно информации, опубликованной британским изданием Autocar, суммарно в линейку нового «Гольф» войдет четыре «заряженных» версии. Кроме бензинового GTI и подзаряжаемого гибрида GTE в продажу выйдут дизельная модификация GTD и «топовое» исполнение R. Все семейство будет представлено до конца 2020 года.

Официальный дебют модели Golf R состоится на Фестивале скорости в Гудвуде в июле этого года, а дизельный «горячий» хэтчбек представят чуть раньше.

О техническом оснащении «заряженных» версий модели Volkswagen Golf восьмого поколения информации практически нет. По слухам, под капот модели Golf GTI установят прежний 2-литровый турбомотор EA888, но форсированный до 245 «лошадок». Что касается дизельной модификации GTD, то она может получить в электрический стартер-генератор, работающий в паре с 2-литровым турбодизелем. В качестве трансмиссий будут предложены 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный «робот».

В самой дорогой R-версии новый Golf будет оснащен полноприводной трансмиссией, а мощность автомобиля составит более 350 лошадиных сил.