Volvo XC90 станет электрокаром

Фото: Обзоры электромобилей 2019

Новый кроссовер может получить не только электрифицированную силовую установку, но и гибридную.

Сегодня стало известно, что автомобиль модели Volvo XC90 в будущем поколении станет электрокаром. Отметим, что самой модели в этом году исполняется 7 лет, поэтому решение о смене поколения было весьма ожидаемым. В основе паркетника должна быть положена платформа PSA. Чтобы расширить аудиторию покупателей, фирма решила оснастить кроссовер ещё и гибридной силовой установкой.

Что касается агрегатов на дизеле, то от них бренд решил отказаться принципиально. Но, самой важной новостью стало то, что новый кроссовер может получить систему полуавтоматического вождения 4-го уровня. Это даст возможность водителю передать системе управление транспортом, тогда как он будет иметь право отрывать глаза от дороги и убирать руки с руля. Однако, далеко не во всех странах будет доступен автомобиль с автопилотом. Всё будет зависеть от внутреннего законодательства в каждом отдельном случае.