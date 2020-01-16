Volkswagen пропустит автосалон в Париже

Представители французских медиа узнали о том, что компания Volkswagen не собирается приезжать на французский автосалон. Напомним, что состоится он только в октябре этого года, однако немцы уже приняли решение по этому поводу.

Два года назад, когда парижский автосалон проводился в последний раз, эта фирма также пренебрегла возможностью продемонстрировать свои достижения во Франции. Тогда представители Volkswagen говорили о том, что просто хотят сосредоточиться на других своих активах и не имеют должного финансового обеспечения, чтобы вкладывать средства в демонстрацию новых концептов.

По какой причине и на этот раз фирма не отправится в Париж, пока не сообщается. Хотя, тенденция складывается неоднозначная. Многие компании намеренно отказываются от участия в подобных мероприятиях из-за того, что слишком повысилась стоимость аренды площадок.