Volkswagen приступил к тестам нового минивэна Caddy

Представители компании Volkswagen приступили к тестам нового минивэна Caddy.

Первые снимки фотошпионам удалось зафиксировать на дорогах Старого Света. Отмечается, что презентация должна состояться уже в следующем месяце. Если верить источнику, новинка получит новую зауженную решётку радиатора, крупный логотип торговой марки, шикарные светодиодные фонари и большие колёсные диски.

Источник утверждает, что машины нового поколения в грузовой модификации получат заднюю дверь подъёмного типа. А за дополнительную плату удастся приобрести авто с распашными дверями.

Что касается технических характеристик, то они пока держатся в тайне. Производитель неоднократно говорил, что раньше презентации он не собирается разглашать подробности.