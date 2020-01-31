Volkswagen назван крупнейшим автопроизводителем

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2 года назад компания Volkswagen занимала вторую строчку в рейтинге по объёмам продаж. А несколько дней назад были объявлены очередные результаты мировых показателей реализации. И, согласно ним, фирма всё-таки заняла первую строчку в этой «гонке».

Сообщается, что в прошлом году бренду удалось реализовать около 11 миллионов транспортных средств. Показатель увеличился на 1.3 процента. На втором месте находится торговая марка Toyota с результатом в 10 миллионов 742 тысяч автомобилей. Замыкает тройку лидеров прошлогодний рекордсмен, альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. При этом, производители, которые входят в это объёдинение, уже рассказали, что в альянсе наблюдается падение продаж на 4.3 процента по сравнению с результатами 2018 года.

В частности, компания Nissan сейчас находится далеко не в самом лучшем материальном положении. Чтобы нормализовать свою работу, фирма планирует провести детальный анализ бизнеса, закрыть несколько заводов и сократить несколько тысяч сотрудников.