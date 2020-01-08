Volkswagen готовится выпустить 250 эксклюзивных авто

В скором времени на рынке Старого цвета появится ограниченное количество двухцветных купеообразных седанов знаменитого бренда. Старт продаж назначен на февраль.

Речь идёт о выпуске специальной версии Arteon R-Line Edition. От стандартной модификации машины будут отличаться оригинальным колористическим окрасом, который состоит из двух оттенков. Кузов будут подчёркивать шикарные диски с глянцевым покрытием. В модификацию входит частичный пакет антихром. Эксклюзивные машины получат чёрную крышу и спойлеры, а также контрастные корпуса зеркал заднего вида.

В салоне автомобиля пользователей порадует отделка из люксовой кожи. Доступен подогрев передних и задних кресел даже в базовой модификации. Под капотом будет работать мотор на 190 или 280 лошадей. Дизельные агрегаты будут форсированы до 190 или 240 лошадиных сил. Лимитированная версия обойдётся недёшево. За один из 250 автомобилей нужно будет заплатить более 3 миллионов 900 тысяч рублей только за базовую модификацию с передним приводом. В нашей стране эксклюзив также будет продаваться, но когда именно – пока неясно.