Volkswagen готовит пикап на базе Tiguan

Компания Volkswagen запатентовала в Национальном институте промышленной собственности Бразилии дизайн нового пикапа Tarok. По изображениям, опубликованным в базе ведомства, автомобиль будет полностью повторять дизайн концепт-кара 2018 года. Судя по всему, в скором времени будет представлена серийная версия этой модели.

Напомним, что пикап Volkswagen Tarok будет спроектирован на платформе MQB. Длина автомобиля составит 4910 мм, ширина – 1830 мм, а высота – 1670 мм. Размер колесной базы составит 2990 мм. Размер грузовой платформы пикапа будет равен 1206 мм в длину, 1090 мм в ширину и 600 мм в высоту. Грузоподъемность Tarok будет равна тонне.

Техническое оснащение будущего пикапа, спроектированного на той же платформе, что и Volkswagen Tiguan, пока неизвестно. Прототип, представленный в 2018 году, оснащался 1,4-литровым турбомотором на 150 «сил», сочетающимся с 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Motion. По слухам, серийная версия Volkswagen Tarok может получить под капот 2-литровый турбодизель на 150 «лошадок», а для переднеприводных версий будет доступна и МКПП.

Производство пикапа будет вестись на мощностях завода volkswagen в Бразилии или Аргентине. Презентация состоится в ноябре, а продажи стартуют в начале 2021 года.