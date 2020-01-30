Volkswagen готовит новый кроссовер

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Новый автомобиль компания должна продемонстрировать уже в начале будущего месяца в Дели.

Уже известно, что на грядущем автосалоне компания Volkswagen покажет не только свой электрокар, но и T-Roc. Помимо этого, на мероприятии должна состояться премьера нового паркетника. Инсайдеры рассказали, что новинка будет работать за свёт мотора на 1.4 литра, который будет иметь мощность в полторы сотни лошадиных сил. Альтернативой станет атмосферник на 1.5 литра с мощностью в 115 лошадиных сил. Вероятнее всего кроссовер будет доступен и с другими силовыми агрегатами, но о них пока подробностей нет.

Стоит отметить, что выход нового кроссовера был вполне ожидаем. Ведь фирма неоднократно говорила о том, что планирует значительно расширить линейку автомобилей в сегменте SUV. Ранее ходили слухи, что новинкой станет версия T-Cross для Европы, но производитель уточнил, что речь идёт о мировой презентации.