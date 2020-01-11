Volkswagen Golf R с мотором на 400 лошадей поймали на тестах

На территории Южной Африки в объектив фотокамеры попал новый хот-хэтч без какого либо камуфляжа. Отметим, что официальная презентация должна состояться в будущем году.

К сожалению, качество шпионского снимка крайне плохое. Однако, некоторые особенности авто всё-таки удалось рассмотреть. Так, новинку отличают шикарные девятнадцатидюймовые диски. О высокой производительности говорит наличие массивного интеркулера за воздухозаборниками бампера.

Технические характеристики новинки пока что держатся в тайне. Ожидается, что новинка будет мощнее, чем актуальное поколение, которое форсировано до 300 лошадиных сил. Помимо этого, автомобилю пророчат полный привод.