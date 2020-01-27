Внедорожники Jeep получили новую версию North Edition

Компания Jeep представила новое исполнение своих внедорожников под названием North Edition. Продажа автомобилей в такой модификации уже стартовала. Исключение – лишь модель Renegade, которая в «зимнем» исполнении появится у дилеров ближе к весне.

В список оснащения моделей, оснащенных шильдиком Jeep North Edition, вошли: имитация блокировки дифференциала, система ABS и антипробуксовочная система, всесезонные покрышки, а также обогрев рулевого колеса и сидений.

Кроме того, в арсенале нового «зимнего» исполнения внедорожных моделей Jeep значатся: система дистанционного запуска двигателя, мультимедийная система Uconneсt с 8,4-дюймовым сенсорным экраном, всепогодные коврики, подогрев боковых зеркал, буксировочные крюки, трос, карабин, перчатки и аптечка.