В Сети продают «турбо-Ниву» с 200-сильным мотором

На портале «Авто.ру» опубликовано объявление о продаже уникального экземпляра внедорожника Lada 4×4 Urban, оснащенного турбированным 200-сильным двигателем, улучшенной светотехникой и рядом других доработок. Заявленная стоимость машины – 1 миллион рублей.

От обычной 3-дверной Lada 4×4 авторский автомобиль отличается новыми фарами, черной матовой радиаторной решеткой, спортивным обвесом, большими колесными дисками и зеркалами от Lada Granta с повторителями сигналов.

В интерьере внедорожника была улучшена отделка, а рулевое колесо и центральную консоль позаимствовали у Lada Priora.

Не обошлось без доработок и под капотом. Приводит в движение кастомную «турбо-Ниву» 200-сильный турбомотор, работающий на высокооктановом бензине АИ-98-100. Кроме того, владелец автомобиля оснастил свое «детище» рядом других интересных улучшений, таких как задние дисковые тормоза, запуск двигателя с кнопки, камера заднего вида, дорогая аудиосистема с сабвуфером и сделал полную шумоизоляцию салона.