В Сети продают серийный электрокар Lada El Lada

На портале «Авто.ру» опубликовано объявление о продаже российского электромобиля El Lada. Согласно информации, опубликованной владельцем машины, электрокар сошел с конвейера в 2013 году. Его пробег за 7 лет составляет всего 2 тысячи 300 километров. Автомобиль оформлен на юр.лицо. Стоимость первого серийного электрокара Lada составляет 900 тысяч рублей, что на 60 тысяч рублей дороже, чем эта модель продавалась в год её производства.

Напомним, что электрокары El Lada разрабатывались на платформе первой генерации Lada Kalina. Приводит в движение эти модели 82-сильный электромотор, работающий в паре с автоматической коробкой передач.

Паспортный запас хода El Lada равен 200 километрам. Суммарно было выпущено около 100 единиц таких электрокаров, большая часть из которых была закуплена юридическими лицами.