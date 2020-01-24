В Сети продают дизельную «Волгу» за 5,5 млн рублей

Фото: «Авто.Ру»

На портале «Авто.ру» появилось объявление о продаже редкого автомобиля ГАЗ-21 «Волга». Уникальный экземпляр сошел с конвейера в 1965 году. Седан с завода был оснащен 2,3-литровым дизельным мотором. Стоимость редкой «Волги» составляет 5 миллионов 500 тысяч рублей.

Производством автомобиля занималась бельгийская компания S.A. Scaldia-Volga. Машинокомплекты поставлялись Горьковским автозаводом напрямую в Бельгию, где на «Волги» устанавливали дизельные двигатели. Визуально дизельная «Волга» отличалась только другим расположением выхлопной трубы и наличием шильдика Volga Diesel на крышке багажника.

Фото: «Авто.Ру»

Мощность 2,3-литрового 4-цилиндрового мотора автомобиля, разработанного британской фирмой Rover, составляет 65 лошадиных сил. Связку ему составляет 3-диапазонная «механика».

По словам продавца, раньше этот автомобиль находился в плачевном состоянии, однако был восстановлен. Документы дизельной «Волги» также в порядке.