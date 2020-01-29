В сети опубликованы снимки нового Kia Sorento

Фото: https://iz.ru/

Сегодня в интернете появились шпионские фотографии нового автомобиля Kia Sorento в четвёртом поколении.

Машина покрыта камуфляжной плёнкой, но некоторые особенности рассмотреть всё-таки удалось. Так, автомобиль получит новую радиаторную решётку, которая станет более массивной, по сравнению с актуальной. Светодиодные фонари получат зауженную модификацию, задние – станут двойными. На крыше будут красоваться рейлинги серебристого цвета.

В салоне автомобиля будет установлено оспортивленное рулевое колесо с тремя спицами. Переднюю панель украсит цифровая приборная доска в сочетании с широкоформатным тачскрином, предназначенным для управления системой мультимедиа.

Помимо прежних моторов на бензине, автомобиль может получить гибридную силовую установку, которая будет состоять из электродвигателя и мотора на 1.6 литра. Помимо этого, ходят слухи, что авто может получить инновационный водородный двигатель. Напомним, что официальная презентация Kia Sorento состоится уже в следующем месяце.