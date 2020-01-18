В Россию привезут 7-местный кроссовер Cadillac XT6

В базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новый кроссовер Cadillac. Автомобиль с индексом XT6 должен выйти в продажу в России до конца 2020 года.

Согласно информации, заключенной в документе, 5-метровый Cadillac XT6 будет предлагаться покупателям как в 6-местной, так и 7-местной модификациях. В моторную линейку кроссовера войдут 2-литровый 200-сильный турбированный агрегат, а также 3,6-литровый атмосферный двигатель на 314 «скакунов» с системой деактивации цилиндров. Связку обоим составит 9-диапазонная автоматическая коробка передач GM Hydramatic.

В список оснащения американского флагмана войдут: активный круиз-контроль, 3-зонный климат-контроль, система мониторинга «слепых» зон и датчики давления в шинах.

Информацию о точной дате старта продаж, комплектациях и ценах на новый Cadillac XT6 для России объявят в течение года.