В России возобновляются программы льготного кредитования

Ещё в середине прошлой осени прозвучала новость о том, что в стране прекратили работать программы государственной поддержки при покупке автомобиля. Однако, сегодня стало известно, что они вновь будут продлены.

Речь идёт про такие льготные продукты, как «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Эти программы уже возобновили свою работу, и все желающие могут ими воспользоваться при покупке транспортного средства.

Сообщается, что общий объём субсидирования по этим программа составит 5 миллиардов рублей, тогда как в прошлом году было потрачено практически вдвое больше. Стоит отметить, что в 2019 году государство помогло приобрести около 100 тысяч новых машин. А значит, в этом не стоит ожидать результата более, чем в 50 тысяч машин.

Напомним, что данные льготные продукты автокредитования рассчитаны лишь на некоторые категории заёмщиков. Это могут быть либо семьи с детьми, либо же люди, приобретающие транспортное средство впервые. В этом случае купить машину можно со скидкой в 10 процентов. Эту сумму дилерам компенсирует государство.