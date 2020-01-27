В России возобновились продажи кроссовера Lifan X70

Фото: «Китайские автомобили»

Компания Lifan возобновила продажи на российском авторынке кроссовера X70. Накануне в Сеть утекли фотографии кроссоверов в одном из автосалонов в Москве, куда автомобили на днях были привезены из Китая.

Напомним, что автомобили Lifan X70, ранее продававшиеся в РФ, выпускались за заводе Derways в Черкесске, который в итоге обанкротился. Последние машины российской сборки были распроданы дилерами «Лифан» еще в мае 2019 года, после чего реализация кроссоверов была приостановлена на неопределенный срок. В октябре Lifan получил сертификат Одобрения типа транспортного средства на кроссоверы X70, собранные в Китае, а их поставки в страну стартовали в декабре. Теперь же продажа Lifan X70 возобновилась.

Автомобили X70 китайской сборки ничем не отличаются от тех, что выпускались в России. Кроссоверы комплектуются 2-литровым двигателем LF483Q, отдача которого составляет 136 лошадиных сил. Связку мотору осуществляет как 5-ступенчатая «механика», так и бесступенчатый вариатор.