В России стартовали продажи обновленной Lada 4×4

Компания «АвтоВАЗ» начинает продажи в России обновленной версии внедорожника Lada 4×4, отличающегося от предшественника улучшенной комфортабельностью. Стоимость модернизированного автомобиля стартует с отметки в 553 тысячи 900 рублей.

Обновленная Lada 4×4, как в 3-дверной, так и 5-дверной модификациях обзавелись новой панелью приборов и блоком управления климатической установкой, а также получили более комфортные сиденья, систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» и улучшенную шумоизоляцию. Суммарно внедорожник предложат сразу в 10 вариантах исполнения.

В арсенал стартовой версии войдут: гидроусилитель рулевого управления, система ABS, дневные ходовые огни, передние электростеклоподъемники и аудиоподготовка.

В максимальном исполнении новая Lada 4×4 получила подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал и 16-дюймовые легкосплавные колеса. За «топовую» комплектацию (Luxe) просят от 570 тысяч 900 рублей.