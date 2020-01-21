В России стартовали продажи Datsun on-DO

Сегодня стартовала программа по регистрации заказов на обновлённую модель седана под названием Datsun on-D. Об этом сообщили официальные дилеры торговой марки.

Напомним, что новая машина получила оригинальные фары, зеркала заднего вида, оснащённые светодиодными указателями поворотов, а также немного модернизированный бампер. В интерьере порадует доработанная передняя панель. В частности, на ней теперь располагается блок для управления вентиляцией.

Под капотом автомобиля могут работать моторы на 87 или 106 лошадиных сил, которые сочетаются с коробкой передач автоматического или механического типа на 4 ступени. В базовой комплектации будут доступны подогрев кресел переднего ряда, подушка безопасности для водителя, а также система для крепления детских кресел марки Isofix. Ценники на автомобили стартуют от 500 тысяч рублей.