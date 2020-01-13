В России подорожали автомобили УАЗ «Профи»

Компания «УАЗ» повысила цены в январе на две комплектации бортового фургона «Профи».

Согласно анализу, проведенному экспертами издания «Цена Авто», в январе стоимость двух исполнений модели УАЗ «Профи» повысилась на 58 тысяч рублей. Изменения цен коснулось исключительно платформы с 2-рядной кабиной, в то время как цены на двухдверные версии этого автомобиля остались без изменений.

С учетом обновленного прайса стоимость фургона с четырьмя дверями в комплектации «Стандарт» отныне составляет от 943 тысяч 900 рублей, а за версию «Комфорт» просят от 999 тысяч 900 рублей. Цена платформы с однорядной кабиной в аналогичных исполнениях составляет прежние 843 тысячи 900 и 890 тысяч 900 рублей соответственно.