В России подорожал Peugeot 408

Компания Peugeot подняла цены на седан 408 2020 года выпуска. Согласно информации, опубликованной аналитиками портала «Цена Авто», стоимость автомобиля выросла на суму от 90 до 100 тысяч рублей.
Напомним, что в начале 2020 года французская автомобильная компания уже корректировала прайс-лист на модель 408, которая подешевела на 78-100 тысяч рублей, но касалось это исключительно машин 2019 года выпуска.
В свою очередь с учетом роста цен на автомобили 2020 года стоимость седана Peugeot 408 теперь составляет от 1 миллиона 99 тысяч до 1 миллиона 289 тысяч рублей.