В РФ стартовали продажи шикарного Lamborghini Huracan Evo RWD

Отечественные дилеры премиального бренда сообщили о том, что все желающие уже могут оформить предварительные заказы на суперкары модели Lamborghini Huracan Evo RWD.

Напомним, что под его капотом установлен мощнейший агрегат на 5.2 литра, форсированный до 610 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой на 7 ступеней роботизированного типа с технологией двойного сцепления. До первой сотни машина может разогнаться всего за 3.3 секунды. А максимальная скорость была ограничена показателем в 325 километров в час.

Для кузова было выбрано углеродное волокно в сочетании с алюминием. Новинку комплектуют шикарные колёсные диски на 19 дюймов. Но, за дополнительную плату удастся приобрести диски на 20 дюймов в сочетании с карбон-керамическими тормозами.

В салоне располагается сенсорный экран на 8.4 дюйма, с помощью которого удастся управлять не только мультимедийной системой, но и климат-контролем и навигацией. В базовой версии суперкар обойдётся покупателям в 14 миллионов 454 тысяч 605 рублей.