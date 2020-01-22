В РФ построили санитарный внедорожник на базе «японского Хаммера»

Во Владивостоке состоялся официальный дебют нового санитарного автомобиля, разработанного на базе модели Toyota Mega Cruiser HMV (внедорожник часто называют «японским Хаммером»).

Созданием автомобиля занималась местная торгово-промышленная компания «Восток-Трейлер», которая назвала свое детище «Дэтра-СМП».

Заказчиком санитарного внедорожника выступила одна из компаний, занимающихся добычей горных пород. Автомобиль будет отправлен на работу на рудники, где его главными задачами будут доставка бригады врачей на место возможной аварии и эвакуация пострадавших шахтеров с места происшествия.

Новый санитарный внедорожник «Дэтра-СМП» отличается от модели, на которой он построен (Mega Cruiser HMV), наличием цельнометаллического корпуса, защитных решеток на окнах и специального мед-оборудования, позволяющего оказывать первую медицинскую помощь, в том числе и реанимацию, пишет «Drom».

Напомним, что донор «Дэтра-СМП» – Toyota Mega Cruiser с приставкой HMV – представляет собой армейский внедорожник, оснащенный полноуправляемым шасси. Автомобиль выпускался в период с 1995 по 2002 год. Приводит в движение эту модель 4,1-литровый турбодизельный агрегат на 170 лошадиных сил. Связку ему составляет АКПП и система полного привода.