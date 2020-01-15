В продажу вышел гибридный Toyota RAV4 нового поколения

В рамках специального мероприятия, прошедшего накануне в Брюсселе (Бельгия), компания Toyota представила новую модификацию своего кроссовера RAV4 последнего поколения. Автомобиль на презентации без лишней скромности был назван представителями компании «лучшим гибридом в мире» в сегменте SUV, а также «флагманом среди гибридов марки».

Новый RAV4 Plug-In Hybrid совмещает в себе мощность и эффективность. Суммарная мощность новинки составляет 306 лошадиных сил, задействуя 2,5-литровый бензиновый агрегат и электромотор, расположенный на задней оси кроссовера. По паспортным данным гибридный RAV4 способен разгоняться с места до первой «сотни» всего за 6,2-секунды.

Кроссовер спроектирован на платформе Toyota GA-K. Под полом автомобиля была установлена литий-ионная батарея, позволяющая только на электротяге преодолевать до 65 километров пути в соответствии с циклом WLTP. На одном электромоторе максимальная скорость «паркетника» составляет 135 километров в час. Теоретически ежедневные поездки на этом гибриде Toyota могут осуществляться без подключения бензинового двигателя, то есть полностью на электротяге.

Визуально от обычного RAV4 последней генерации новинка отличается наличием ряда уникальных элементов в дизайне, таких спортивные бамперы, оспортивленной отделки салона, панорамной крыши, а также новых 18- и 19-дюймовых колесных дисков.

В продажу в «Старом Свете» новый Toyota RAV4 Plug-in Hybrid выйдет во второй половине этого года. В России такую версию «РАВ4» ждать не стоит.