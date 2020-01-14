В Москве Volkswagen Polo попался фотошпионам

В сети появилась шпионская фотография нового Volkswagen Polo. Сообщается, что энтузиасту удалось сфотографировать автомобиль на дорогах Москвы.

Для маскировки использовалась плёнка. Однако, некоторые особенности рассмотреть всё-таки удалось. Машина проходила тестирование в кузове лифтбека. В новой версии просматриваются решения, присущие модели Jetta в последнем поколении.

Пока что нет никакой информации о том, когда именно немецкий автомобиль выйдет в продажу на отечественном рынке. Напомним, что актуальная модификация продаётся по цене от 699 тысяч 990 рублей. В этой версии под капотом установлен мотор на 90 лошадиных сил в сочетании с коробкой механического типа на 5 ступеней.