В линейке Volkswagen появится новый крупный паркетник

Сообщается, что новый кроссовер будет во многом похож на актуальную модель Teramont. Однако, только в техническом плане.

Весьма крупный паркетник в концептуальной модификации впервые был показан компанией Volkswagen в начале прошлого года. Но только теперь в сети появились патентные фотографии, которые подтверждают, что фирма не отказалась от планов выпустить новый паркетник. Хотя, до сих пор неясно, какое маркетинговое название получит новинка.

Сообщается, что производство этого автомобиля будет налажено на одной из китайских площадок. Исходя из этого, можно предположить, что именно Поднебесная станет первым рынком для новинки и она должна там появиться не позже конца текущего года.

Патентные изображения очень похожи на решения, используемые для прототипной модификации. В основе положена платформа MQB. Под капотом должны работать двухлитровый мотор на 186 или 220 лошадей и агрегат на 2.5 литра с мощностью в 299 лошадиных сил. Для обеих силовых установок положена коробка передач роботизированного типа на 7 ступеней.