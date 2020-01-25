В Канаде продают редкий пикап Niva

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На продажу в Канаде выставлен очень редкий экземпляр пикапа «Нива». По словам продавца, несмотря на то, что машина находится не на ходу, автомобиль заводится. Судя по всему, именно по этой причине стоимость пикапа составляет всего полторы тысячи канадских долларов, что при пересчете на российскую валюту примерно 70 тысяч рублей.

Суммарно с конвейера канадского импортера Lada Canada за все время сошло чуть больше сотни таких автомобилей. Пикап получил удлиненный свес, а также откидывающийся плоский борт. В качестве фонарей использовались фонари от микроавтобуса Chevrolet/GMC Astro Van.

Подвеска пикапа «Нива» осталась такой же, как и у российского внедорожника. То же самое можно сказать и о двигателе – 1,6-литровый бензиновый агрегат на 72 лошадиные силы. В качестве трансмиссий канадским покупателям предлагалась 4- или 5-ступенчатая МКПП.

Все канадские пикапы Niva комплектовались тканевой отделкой сидений, люком в крыше. Определенные партии автомобилей также оснащались накладками на арках из неокрашенного пластика.