В Канаде найдена заброшенная свалка с автомобилями Lada

В Сети появились фотографии с заброшенной свалки в Канаде, где по большей части находятся автомобили марки Lada. Среди машин отечественного бренда можно встретить множество ВАЗ-2103, ВАЗ-2106, а также ВАЗ-2108.

Свалка находится неподалеку от канадской провинции Онтарио. При этом информации о том, каким образом эти автомобили оказались на этой заброшенной стоянке, нет, но видно, что находятся они там уже очень давно.

Напомним, что официально автомобили «Лада» поставлялись в Канаду в период с 1978 по 1997 год. Версии Lada для канадского рынка отличались от отечественных другими бамперами и фарами, а также наличием катализатора и некоторых дополнительных деталей в интерьере.