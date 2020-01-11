В Германии по дешёвке продают 34 военных «Гелика»

Немецкий дилерский центр «Autohaus Lorinser» выставил на продажу сразу 34 объявления о продаже старых Mercedes-Benz G-Class, большая часть из которых имеет немалый пробег. Самый старый экземпляр выпущен в 1989 году, а новый – в 1996-м. Пробег разнится от машины к машине, составляя минимум 57 тысяч километров и 202 тысячи максимум.

Все выставленные на продажу «Гелики» были предназначены для продаж или военной службы в Австрии или Швейцарии. Автомобили оснащены одинаковыми бензиновыми двигателями на 116 лошадиных сил, работающими в связке с классической АКПП.

Стоимость самого дешевого варианта «Гелендвагена» составляет 15 тысяч 200 евро или чуть дороже, чем миллион рублей при пересчете на российскую валюту. За самый дорогой автомобиль просят 46 тысяч 800 евро или 3 миллиона 185 тысяч рублей.

Напомним, что стоимость актуального поколения внедорожника Mercedes-Benz G-Class в Германии составляет от 97 тысяч 116 евро или 6 миллионов 600 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.