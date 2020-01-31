Уже официально: электромобили Hummer встанут на конвейер

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Представители автомобильного концерна рассказали о том, что приняли окончательное решение о возвращении Hummer. Однако, это название будет выступать не в роли отдельного бренда, а в качестве модели GMC.

В соответствии с основными спецификациями производителя, новинка будет полноценным внедорожником. При этом, она будет иметь не только яркий и необычный дизайн, но и получит впечатляющие возможности. Пока что обещания разработчиков впечатляют. Они намекают, что автомобиль может иметь отдачу в 1000 лошадиных сил притом, что в основе будет положена электрифицированная силовая установка. До первой сотни автомобиль сможет разогнаться всего за 3 секунды.

Пока что в сети опубликовано лишь несколько фотографий, на которых видна передняя часть автомобиля. Электрокар получит декоративную радиаторную решётку в стиле прошлых Hummer. Презентация новинки состоится в мае текущего года, а официальные продажи должны начаться осенью будущего года.