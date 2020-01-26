«Убийца Креты»: названа дата начала продаж в РФ Kia Seltos

Фото: Kia

Стала известна точная дата начала продаж Kia Seltos. Новый южнокорейский кроссовер, который уже называют «убийцей» Hyundai Creta, начнут продавать в России со 2 марта. Такой информацией поделился участник форума «Seltos.Club», ссылаясь на слова сотрудника одного из крупных дилерских центров «Киа» в Казани.

По словам источника, кроссоверы Seltos уже есть в наличии, а их тест-драйвы стартуют со 2 марта. При этом старт приема заказов на «паркетник» будет дан раньше – 15 февраля.

Напомним, что ранее в Сеть оказались слиты все цены на Kia Seltos для России, однако спустя некоторое время российский офис «Киа» назвал прайс-лист «не соответствующим действительности», пообещав назвать точную стоимость всех комплектаций этой модели к началу продаж Seltos, запланированному на весну этого года.

Официально на сегодняшний день известна цена лишь одной комплектации нового Seltos – исполнения Luxe. С 2-литровым мотором и вариатором ценник такой версии «Селтоса» составит 1 миллион 349 тысяч 900 рублей.

Производство кроссовера ведется на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. Первые автомобили сошли с конвейера еще в декабре, но о начале сборки новинки было объявлено только в середине января.