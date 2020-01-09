У моделей Duster и Sandero Stepway появилась спецверсия

Румынское подразделение компании Renault – Dacia – представило спецверсию моделей Duster, Sandero Stepway и Logan MCV Stepway под названием SE Twenty Special Edition. Юбилейные автомобили отличаются более богатым оснащением, а также необычным оформлением экстерьера и интерьера.

Во внешним облике автомобилей спецсерии появились затемненные фары, корпуса зеркал контрастного цвета и колесные диски с синей сердцевиной. Во внутреннем убранстве имеются кресла с особым декором на боковинах, а также яркие вставки на торпедо и эксклюзивные коврики.

В список оснащения юбилейных автомобилей Dacia вошли: круиз-контроль, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/ Android Auto, а также кондиционер.

Техническая сторона машин осталась без изменений.

Стоимость Dacia Duster SE Twenty составляет от 15 тысяч 645 тысяч фунтов (1 миллион 270 тысяч рублей), Sandero Stepway SE Twenty от 11 тысяч 295 фунтов (918 тысяч рублей), а Logan Stepway SE Twenty – от 12 тысяч 795 фунтов стерлингов (1 миллион 40 тысяч рублей).