Toyota выпустит в Европе новый кроссовер

Пока что маркетинговое имя нового паркетника держится в тайне. Но, очевидно, что модель станет прямым конкурентом для Nissan Jukе.

Не так давно представители бренда сообщили о том, что для рынка Старого света они готовят новый компактный кроссовер. В его основе будет положена платформа GA-B. В Toyota намекают, что автомобиль получит увеличенный дорожный просвет, а также уникальную внешность, которая будет соответствовать новым тенденциям.

Пока что неясно, когда пройдёт официальная презентация кроссовера. Но, глава европейского представительства марки сообщил, что «долго ждать не придётся». А пока в сети можно увидеть только тизер, который, к сожалению, раскрывает крайне мало информации по поводу особенностей будущего паркетника.