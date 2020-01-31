Toyota RAV4 успешно пересдал «лосиный» тест

Фото: Teknikens Värld

Компания Toyota успешно пересдала так называемый «лосиный» тест, который в прошлом году провалило пятое поколение её кроссовера RAV4. Как и в прошлый раз, на управляемость автомобиль проверяли журналисты шведского портала Teknikens Värld.

Напомним, что «лосиный» тест представляет собой испытание машины на устойчивость во время резкого перестроения на дороге, имитируя внезапное появление на пути лося. Для успешного прохождения теста необходимо совершить этот маневр на скорости в 70 км/ч и выше. При этом электронные помощники остаются активированными.

В прошлый раз Toyota RAV4 не смогла сдать «лосиный» тест, поскольку уже на скорости в 68 километров в час кроссовер вел себя непредсказуемо, сильно кренился и вставал на два внешних колеса. Причина крылась в электронном блоке, отвечающим за устойчивость автомобиль на дороге. Система срабатывала слишком поздно.

Спустя четыре месяца с обнаружения данной проблемы инженеры Toyota подготовили перенастроенный и откалиброванный блок, что положительным образом сказалось на устойчивости RAV4 при резких маневрах.

В итоге «РАВ4» успешно сдал «лосиный» тест, совершив маневр на скорости в 72 километра в час.