Toyota показала Prius с необычным обвесом

Концептуальный автомобиль был создан силами одних из самых знаменитых ателье Modellista и TRD.

В рамках профильной выставки компании Toyota была показана новая модификация автомобиля Prius. Кузов был изменён настолько сильно, что многие изначально не смогли понять, какую модель видят перед собой. Особое внимание заслуживает необычный обвес, который превратил автомобиль в инновационный суперкар в космическом стиле. Чтобы подчеркнуть изгибы была установлена диодная подсветка нескольких оттенков.

Более агрессивный внешний вид был создан за счёт сочетания двух цветов кузова. На стенде машина смотрелась очень интересно. Создавалась некая иллюзия того, что авто «живое», чему способствовала внешняя подсветка.

А под капотом изменённого авто осталась прежняя гибридная установка, которая подразумевает мотор на 1.8 литра и электродвигатель. На одной электротяге авто сможет проехать до 35 километров. А на крышу разработчики предлагают установить солнечные батареи.